Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunu öldürdü ifadesi şoke etti

Adana'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusunu tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler, tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gençler, adliyeye sevk edilirken, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse" dedi.