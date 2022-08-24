24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunu öldürdü ifadesi şoke etti
Adana'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusunu tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler, tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gençler, adliyeye sevk edilirken, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse" dedi.