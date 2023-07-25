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Adana’da 5,5 büyüklüğündeki deprem! Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti

AA
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Giriş: 25.07.2023 10:32
Güncelleme:25.07.2023 10:50
Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde yamaçtan kopan kaya parçası müstakil bir evde hasara yol açtı. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.
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