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Mustafa Sarıgül YENİ Parti üyeliğinden istifa etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül YENİ Parti üyeliğinden istifa etti

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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