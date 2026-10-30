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Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı! Türkiye, TDT dönem başkanlığını devraldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı! Türkiye, TDT dönem başkanlığını devraldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldığını duyurdu. “Dilde, fikirde, işte birlik” vurgusu yapan Başkan Erdoğan, siber güvenlik, ortak uydu ve Büyük Türk Dili Modeli projelerinde iş birliği çağrısı yaptı. Filistin'e destek mesajı veren Erdoğan, İran'la artan gerilimin diplomasiyle çözülmesini istedi.

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