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Tasfiyedeki yatırım fonlarında 125 milyar liralık ara ödeme başladı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tasfiyedeki yatırım fonlarında 125 milyar liralık ara ödeme başladı!

Tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında beklenen ilk ara ödemeler başladı. 1 milyon TL’nin altındaki bakiyelerin tamamı, üzerindeki yatırımların ise fon başına 1 milyon TL’lik bölümü hak sahiplerine ödeniyor. Toplam 125 milyar liralık ödemenin 15 günlük süreçte tamamlanması hedeflenirken yatırımcıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, ödemelerin hangi bankalardan yapılacağını ve kalan tutarların nasıl tahsil edileceğini anlattı.

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