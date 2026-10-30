Tasfiyedeki yatırım fonlarında 125 milyar liralık ara ödeme başladı!

Tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında beklenen ilk ara ödemeler başladı. 1 milyon TL’nin altındaki bakiyelerin tamamı, üzerindeki yatırımların ise fon başına 1 milyon TL’lik bölümü hak sahiplerine ödeniyor. Toplam 125 milyar liralık ödemenin 15 günlük süreçte tamamlanması hedeflenirken yatırımcıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, ödemelerin hangi bankalardan yapılacağını ve kalan tutarların nasıl tahsil edileceğini anlattı.