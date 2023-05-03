03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.