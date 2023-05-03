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Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

İHA
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Giriş: 03.05.2023 10:22
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.
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