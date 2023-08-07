Adana Seyhan'da fabrika yangını! A Haber olay yerinde

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur olay yerinden son durumu aktardı.

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