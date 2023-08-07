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Adana Seyhan'da fabrika yangını! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 09:32
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur olay yerinden son durumu aktardı.
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