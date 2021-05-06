Adana Büyükşehir’de hukuksuz yıkım iddiası! İşletme sahibi Özcan Yaz: Zeydan Karalar'ın korumaları hamile gelinime saldırdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla Karataş ilçesinde bulunan Özcan Yaz'ın işlettiği plaj iddiaya göre hiçbir gerekçe olmadan yıkıldı. Özcan Yaz, yıkımla ilgili olarak Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile konuşmak istedi ancak Karalar'ın korumalarının yaşlı adam ve hamile gelinine saldırdığı öne sürüldü. Hamile kadın saldırı anını anlattı ve "Bebeğime bir şey olursa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN