13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soru: Elinizde hangi bilgi var?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçmen listeleri iddialarına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, "Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Adalet bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na; sizin elinizde YSK'nın elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Meşru bir yoldan almadığınız açık" ifadelerine yer verdi.