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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soru: Elinizde hangi bilgi var?

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Giriş: 13.08.2022 22:19
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçmen listeleri iddialarına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, "Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Adalet bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na; sizin elinizde YSK'nın elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Meşru bir yoldan almadığınız açık" ifadelerine yer verdi.
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