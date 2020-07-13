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Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme

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Giriş: 13.07.2020 13:00
Güncelleme:13.07.2020 13:09
Son dakika haberi... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" şeklinde yanıt verdi. Yangında 5 hektarlık alan yanarak kül olmuştu.

Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu.

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