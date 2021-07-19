19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Adalar Belediyesi'nde kurban kesimine engel
CHP'li Adalar Belediyesi kurban bayramına sayılı günler kala bir başka skandala imza attı. Geçmiş dönemlerde her adada kurban kesilebilirken, bu yıl kurban kesimi yalnızca Büyükada'ya verildi. AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, "Bu durumda müslüman vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirememekle karşı karşıya" dedi.