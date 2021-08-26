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Adacık üzerinde piknik yaparken mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

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Giriş: 26.08.2021 22:11
Bingöl’de Murat nehri yakınlarındaki Kumgeçit köyünde bir grup vatandaş suların az olduğunu fırsat bilip adacık üzerinde piknik yapmaya gitti. Baraj sularının yükselmesi sonucunda adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişinin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Bingöl'de merkeze bağlı Murat nehri etrafındaki Kumgeçit köyünde 30 kişilik grup, suların az olması sebebiyle adacık üzerinde piknik yaptı. Bölgedeki baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükselince, 30 kişi adacık üzerinde mahsur kaldı. Durumun jandarmaya ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

2 SAAT SÜRDÜ

Mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma personelinin 2 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı. Gruptakiler, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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