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Adab-ı muaşeret kuralları neler? Yemek yerken otururken nelere dikkat etmeliyiz?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 13:09
Toplum içinde nasıl hareket edeceğimizi anlatan, yazılı olmayan kurallar var. Eski zamanların deyimiyle "Adab-ı muaşeret", günümüzde ise zarafet kuralları. Peki gençler bu kuralları biliyor mu? Detaylar haberimizde...
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İşte adab-ı muaşeret kuralları
İşte adab-ı muaşeret kuralları
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