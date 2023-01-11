Adab-ı muaşeret kuralları neler? Yemek yerken otururken nelere dikkat etmeliyiz?

Toplum içinde nasıl hareket edeceğimizi anlatan, yazılı olmayan kurallar var. Eski zamanların deyimiyle "Adab-ı muaşeret", günümüzde ise zarafet kuralları. Peki gençler bu kuralları biliyor mu? Detaylar haberimizde...

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