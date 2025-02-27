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Acılı annenin hukuk mücadelesi! Cinayet gibi davada dosya kapandı

Acılı annenin hukuk mücadelesi! Cinayet gibi davada dosya kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:54
Hayattaki tek dalım dediği 26 yaşındaki oğlunu iki buçuk sene önce cinayet gibi bir kazada kaybetti. Baran Çinkılıç yolda bir başkasına yardım etmek için durduğu esnada süratle gelen bir aracın altında kalıp can verdi. Tam 2,5 senedir gözü yaşlı annenin oğlu için hukuk mücadelesi vardı ama dosyası kapandı. Acılı anne "Oğlumun kanı yerde kaldı" dedi.
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Acılı annenin hukuk mücadelesi! Cinayet gibi davada dosya kapandı
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