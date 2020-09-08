Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1. Yılını doldururken HDP’li yöneticilerin çocukları yurt dışında sefa sürüyorlar. Son olarak HDP’li Pervin Buldan’ın kızı Zelal Buldan’ın Avrupa’da eğitim gördüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1. Yılını doldururken HDP'li yöneticilerin çocukları yurt dışında sefa sürüyorlar. Son olarak HDP'li Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın Avrupa'da eğitim gördüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Zelal Buldan İngiltere'de yıllık 150 bin TL ücretle Royal Holloway üniversitesinde eğitimini sürdürürken oldukça şaşaalı bir hayat yaşıyor. Lüks yaşama kendini o kadar kaptırmış ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırmış.

Ağabeyi Neçirvan Buldan'ın izinden giden Buldan, deyim yerindeyse İngiltere'de ayak basmadık yer bırakmamış.

RİO KARNAVALINDAN MALDİVLER'E TATİLE

Zelal Buldan'ın lüks gezileri İngiltere ile de sınırlı değil. Buldan, Riokarnavalına bile katılmış. Neçirvan Buldan da Maldivler'de rüya gibi bir hayat yaşayıp egzotik adada milyonlarca TL harcayan isimlerden. Üstelik sosyal medyadan paylaşıyorlar.