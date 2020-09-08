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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1. Yılını doldururken HDP'li yöneticilerin çocukları yurt dışında sefa sürüyorlar. Son olarak HDP'li Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın Avrupa'da eğitim gördüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 14:30
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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1. yılını doldururken HDP'li yöneticilerin çocukları yurt dışında sefa sürüyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Son olarak HDP'li Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın Avrupa'da eğitim gördüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Zelal Buldan İngiltere'de yıllık 150 bin TL ücretle Royal Holloway üniversitesinde eğitimini sürdürürken oldukça şaşaalı bir hayat yaşıyor.

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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Lüks yaşama kendini o kadar kaptırmış ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırmış.

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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı

Ağabeyi Neçirvan Buldan'ın izinden giden Buldan, deyim yerindeyse İngiltere'de ayak basmadık yer bırakmamış.