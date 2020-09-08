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Acılı anneler evlat nöbetinde onlar tatilde! HDP’li vekil çocuklarının süper lüks yaşamı
Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1. Yılını doldururken HDP'li yöneticilerin çocukları yurt dışında sefa sürüyorlar. Son olarak HDP'li Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın Avrupa'da eğitim gördüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.09.2020 14:25Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 14:30