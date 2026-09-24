Hakkari Çukurca'da tarihi dönüşüm! 400 yıllık taş evler turizme kazandırılıyor

Bir zamanlar terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde artık turizm gündemde. Tarihte Urartular, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan ilçedeki 400 yıllık tarihi taş evler restore edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Bölgedeki turizm yatırımlarıyla birlikte rafting, konaklama ve kültürel etkinlik alanlarında yeni bir dönem başladı. Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçedeki dönüşüm ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.