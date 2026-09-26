Türkiye'nin hızlı tren hamlesi! 2028'de doğrudan bağlantılı il sayısı 27'ye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarındaki 2028 hedeflerini açıkladı. Buna göre doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısının 11'den 27'ye, demir yolu ağının ise 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hatlarında çalışmalar sürerken, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik demir yolu projelerindeki son durumu aktardı.