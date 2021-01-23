Acı biber binbir derde deva! Ömrü uzatıyor metabolizmayı çalıştırıyor

Özellikle yemeklere tat verdiği için tüketilen acı biber yapılan son araştırmaya göre ömrü uzattığı da iddia edildi. Ancak uzmanlar uyarıyor, mide rahatsızlığı olanlar acı biber tüketmesin.

Kimi zaman sofralara tat verdiği için kimi zaman bağışıklık sistemini koruduğu için kimi zaman ise zayıflamaya yardımcı olduğu için tüketiliyor acı biber.

Ancak acı biberin bir faydasının daha olduğu ortaya çıktı. İltihap giderici ve antikanser özelliğe sahip işte bu acı biberler uzmanlara göre ömrü de uzatıyor.

Acı biber kapsenoid ve içerdiği a vitamini ile vücutta antioksidan özellik yaratıyor. Antioksdan özelliği vücut hücrelerinin dejenerasyonunu önler ve hücrelerin zarar görmesini önler.

Ve kapsenoid tümör oluşumunu önlediği ve ömrü uzattığı belirtiliyor. Uzmanlar mide rahatsızlığı olanların acı biber tüketmemesini öneriyor.