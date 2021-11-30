ABD’den Suriye’ye yeni sevkiyat | ABD Dedeağaç'ta ne yapmak istiyor?

ABD'nin bugüne kadar Yunanistan'a yaptığı en büyük askeri sevkiyat gerçekleşiyor. ABD nakliye gemileri, binlerce tank ve helikopteri Dedeağaç limanına taşıyor. Peki bu sevkiyatın sebebi ne? Öte yandan ABD, Haseke kırsalındaki askeri üslerini desteklemek için lojistik malzemeleri taşıyan 100 TIR ve tanker sevkiyatı gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konularla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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