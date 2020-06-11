ABD'de Türk eczacının dükkanı yağmalandı! Eczane sahibi olayı A Haber’e anlattı

Amerika’da polis memuru Derek Chauvin’in George Floyd'u vahşice öldürmesinden sonra başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Bu sırada bazı eyaletlerde yağmacılık olayları yaşandı. Türk Amerikan Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Bülend Uğur’un eczanesi de yağmalanan yerlerden biri oldu.

Mehmet Bülend Uğur, "Maalesef geçen hafta Pazar günü bizim eczanemiz yağmalandı. Robot sisteminde yer alan bütün ilaçlara dokunmuşlar. Arka kapıyı kırarak içeri girmişler ve ilaçları yağmalamışlar" dedi.

KASAYI KIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Eczacı Uğur, "Buraya geldiğimizde yerler ilaç içerisindeydi. Hepsini yerlere atmışlar. Buraları temizledik tabi biz kendi imkanlarımızla. Kasamız var burada, onu da kırmaya çalışmışlar." ifadelerini kullandı.