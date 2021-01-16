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A Haber ördüğü çorapları Mehmetçik’e gönderen Zeliha nineye mikrofon uzattı: Askerleri çok seviyorum

A Haber
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Giriş: 16.01.2021 17:59
Güncelleme:16.01.2021 18:11
Yalova’da 118 yaşındaki Zeliha nine Doğu’da görev yapan Mehmetçikler için çorap ördü, yanına iliştirdiği nota da "çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Yaşıma bağışlayın'' ifadelerini yazdı. A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı ve duygularını aldı. Çorapları besmele ve dua ile ördüğünü söyleyen Zeliha nine, “Askerleri çok seviyorum” dedi.

Yalova'da 118 yaşındaki Zeliha nine Doğu'da görev yapan Mehmetçikler için çorap ördü, yanına iliştirdiği nota da "çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Yaşıma bağışlayın'' ifadelerini yazdı.

A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı ve duygularını aldı.

Çorapları besmele ve dua ile ördüğünü söyleyen Zeliha nine, "Askerleri çok seviyorum" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada ise, "El emeği, göz nuru 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize hediye eden 117 yaşındaki Zeliha ninemizi Yalova'daki evinde ziyaret ettik, hayır duasını aldık. Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." denildi.

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