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A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun canlı yayında zor anları: Ayakta durmakta zorlanıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 13:08
Kar yağışı sonrası Rize Ayder Yaylası, beyaz örtü ile kaplandı. Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, canlı yayınında zor anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı CANLI YAYINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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