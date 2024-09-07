A Haber Muğla’daki yangın bölgesinde

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik alevlerin giderek büyüdüğünü ve Akbük'e doğru ilerlediğini söyledi.

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