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A Haber Muğla’daki yangın bölgesinde

A Haber Muğla’daki yangın bölgesinde

Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 07.09.2024 16:30
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.  Yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik alevlerin giderek büyüdüğünü ve Akbük'e doğru ilerlediğini söyledi.
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