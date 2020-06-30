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A Haber İkranur'un cansız bedeninin bulunduğu yerde... |Video
Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce ortalıktan bir anda kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni dere yatağında bulundu. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım küçük kızın cansız bedenin bulunduğu noktadan son gelişmeleri canlı yayında ajtardı. İkranur'un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce ortalıktan bir anda kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni dere yatağında bulundu.
A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım küçük kızın cansız bedenin bulunduğu noktadan son gelişmeleri canlı yayında ajtardı. İkranur'un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.