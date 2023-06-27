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A Haber havadan görüntüledi! 25 köy evi depremzedelere teslim ediliyor

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 10:48
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 25 köy evi hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Bölge drone ile havadan görüntülendi.
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