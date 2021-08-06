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A Haber ekibi ‘Nene Hatun’da

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Giriş: 06.08.2021 14:17
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesinde. Milas'ta demirledi. A Haber muhabiri Vedat Sezer Nene Hatun gemisinde. 'Nene Hatun' yangın bölgesinde Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun' göreve hazır. A Haber ekibi 'Nene Hatun'da.  İşte Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun'…
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