07 Ağustos 2021, Cumartesi
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A Haber ekibi ‘Nene Hatun’da
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesinde. Milas'ta demirledi. A Haber muhabiri Vedat Sezer Nene Hatun gemisinde. 'Nene Hatun' yangın bölgesinde Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun' göreve hazır. A Haber ekibi 'Nene Hatun'da. İşte Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun'…