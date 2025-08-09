09 Ağustos 2025, Cumartesi
A Haber alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü’nde! İşte son durum
Çanakkale'den tarım arazisinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Kentte alarm verildi. Hastaneden üniversite kampüsüne kadar tahliye edildi. A Haber ekibinden Yusuf Gül alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü’nden son detayları anlattı.