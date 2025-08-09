09 Ağustos 2025, Cumartesi

A Haber alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü’nde! İşte son durum

A Haber alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü’nde! İşte son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 09:58
Çanakkale'den tarım arazisinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Kentte alarm verildi. Hastaneden üniversite kampüsüne kadar tahliye edildi. A Haber ekibinden Yusuf Gül alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü’nden son detayları anlattı.
