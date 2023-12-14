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9 yıllık yuvasını yıktı, kaçtı! 5 yaşında ki kızıyla evden ayrıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 21:25
“Eşiyle tartışıp, 5 yaşındaki torunumuzla birlikte kaçtı.” diyen gözü yaşlı 'Birdal çifti', kayıp kızlarını arıyordu aylardır her yerde. Esra Erol'dan yardım istediler. Sevindiren haber canlı yayında geldi. İşte haberin detayları…
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