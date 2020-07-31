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86 yıl sonra ilk bayram namazı! Ayasofya Camii'nde tarihi anlar!

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Giriş: 31.07.2020 11:31
Güncelleme:31.07.2020 11:31
Geçtiğimiz hafta ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katılırken, yurdun ve dünyanın dört bir yanından binlerce vatandaş da akın etti.
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