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81 ilde minarelerden koronavirüs salgınının son bulması için dualar okundu
Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesi için minarelerden yatsı ezanı sonrası dua sesleri yükseldi. 81 ilde tüm camilerde salgının sona ermesi sonrası dualar okundu.
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