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20.04.2020

81 ilde camilerde koronavirüse karşı dualar yükseldi |Video

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısı üzerine 81 ilde tüm camilerde yatsı ezanı sonrası yeni tip koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi. Camilerden yapılan dualara vatandaşlarda evlerinden eşlik etti.

Yatsı namazının ardından 81 ilde camilerden dua sesleri yükseldi. Dualar bu kez dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşıydı.

Türkiye'nin dört bir yanında camilerden dua sesleri yükseldi. Dualar bu kez, koronavirüse karşı şifa için için okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimat verdi. Artık her akşam yatsı namazından sonra koronavirüs salgınına karşı camilerden dua okunacak. 81 ilde, binlerce camide dualar edildi. Duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı.

Dua seslerini duyanlar da balkona çıktı, onlar da ellerini açıp dua etti.

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