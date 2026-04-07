75 yaşındaki emekli polis eşini öldürüp, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmış

Bursa’da, emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu (75), eşi Adalet Uzunoğlu (68) tarafından öldürüldükten sonra, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya ayrılarak, çöp konteynerlerine atıldı. Polis merkezine gidip, kayıp ihbarında bulunan Uzunoğlu, çelişkili ifadeler verip, evde tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Uzunoğlu tutuklanırken, ceset parçaları bulunamayan Ali Fuat Uzunoğlu’nun öldürülmeden önce, olay günü gittiği camiden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.