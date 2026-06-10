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Rafet El Roman doğduğu eve sahip çıktı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, doğduğu eve gitti. Seneler içinde harabeye dönen evden paylaşım yapan ünlü isim, Edirne'deki evle ilgili kararını açıkladı.

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