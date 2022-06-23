23 Haziran 2022, Perşembe
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7 milyon liralık ilaç vurgunu! Tutuklanan hemşirenin ifadesi pes dedirtti
Adana'da 15 doktorun sistemine girip 7 milyon lira değerinde kanser ilacı alımı yaparak sattığı öne sürülen hemşire tutuklandı. Zanlı Nardane B., emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" dediği öğrenildi.