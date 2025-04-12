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7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 19:53
Şirvan ilçesine bağlı 1500 rakımlı Bacavan Yaylası’nda yetişen, ‘hüznün çiçeği’ olarak bilinen ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası bulunan endemik türdeki ters laleler, çiçek açtı. Laleler, nisan karı ile buluşunca da ortaya güzel görüntüler çıktı. Doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometrelik patika yolu 2 saatte yürüyerek, kar altındaki ters laleleri görüntüledi. Yaylanın yüksek kesimlerine vardığında kar yağışına da yakalanan Surgünvenç, ters laleleri gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
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7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi
7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi
7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi
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