67 milyon liralık vurgunun perde arkası! Dolandırıcılara parayı böyle kaptırdı

Son günlerde sıkça gündeme gelen birçok ünlü ismin de tuzağa düştüğü telefon dolandırıclığı ile ilgili dev bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 67 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Peki operasyonun perde arkasında neler var? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

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