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6 aracın birbirine girdiği kaza kameralarda! 12 kişi yaralandı kaza böyle geldi

İHA
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Giriş: 21.04.2023 16:06
Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor.
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