06 Eylül 2021, Pazartesi
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6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı?
Bugün, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere yönelik saldırıların yaşandığı 6-7 Eylül olaylarının 66'ncı yıl dönümü. Peki 1955 yılının 6 ve 7 eylül günü neler yaşandı, sonrasında neler oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş o günlerde yaşananları anlattı.