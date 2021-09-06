6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü! 6-7 Eylül 1955’te neler yaşandı?

Bugün, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere yönelik saldırıların yaşandığı 6-7 Eylül olaylarının 66'ncı yıl dönümü. Peki 1955 yılının 6 ve 7 eylül günü neler yaşandı, sonrasında neler oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş o günlerde yaşananları anlattı.