25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5,9'luk depremin arından Düzce! Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?

5,9'luk depremin arından Düzce! Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 08:18
Korkutan Düzce depreminde 3. geceyi de düzceliler çadırda geçirdi. Depremin ilk anından bu yana merkez üssünde bulunan Hasan Zahid Ezim son durumu bölgeden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
Ekmek yerken ölüyordu!
Ekmek yerken ölüyordu!
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş'ten flaş tahmin
Friedlander son yolculuğuna uğurlandı!
Friedlander son yolculuğuna uğurlandı!
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne?
Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne?
İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı
İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı
İstanbul’da okulda korkunç ölüm!
İstanbul’da okulda korkunç ölüm!
Belgesel tadında görüntüler
Belgesel tadında görüntüler
Daha Fazla Video Göster