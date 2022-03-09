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56 bin TL’lik arabaya yanlışlıkla 1 milyon TL teklif verdi! Mahkemeye koştu

AA
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Giriş: 09.03.2022 16:37
Adıyaman'daki icradan araç satım ihalesine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’inden katılan ve 100 bin TL’lik teklifine yanlışlıkla 1 "sıfır" fazla yazan Ahmet T, kazandığı ihalenin iptali için mahkemeye koştu.
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