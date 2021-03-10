5 vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı

Yıl hüzün yılıydı... Oğlu Kasım ve Abdullah'ın vefatı ile acıların en büyüğünü yaşayan Hazreti Peygamber aleyhisselam çok sevdiği amcası Ebu Talip'i ve ilk eşi Hazreti Hatice'yi de toprağa verdi. Müşriklerle çetin mücadelesinde mübarek vücudu kanlar içinde kalan Hazereti Muhammed, hüzünlü ve mahsundu. İşte tam da böyle zor bir zamanda Allah'ın rahmeti habibine ulaştı, yüce yaradan onu yanına çağırdı. Hazreti Peygamber Miraç'tan müjdelerle döndü. 5 vakit namaz o gece farz kılındı. Özel gecenin anlamını anlatan dosya haberimiz...

Miraç Kandili, bu gece idrak edilecek. Miraç Kandili, İslam alemi için en önemli gecelerin başında gelmektedir. Miraç ya da Mirac olarak adlandırılan olay, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği geceyi ifade eder. Miraç Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Bu kıymetli geceyi en verimli şekilde geçirecek olanlar, Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, Miraç Kandilinde ne oldu ve Miraç Kandili önemi, anlamı, faziletleri neler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili anlamı, önemi ve faziletleri neler? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tüm merak edilenleri anlattı.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

İşte, Nihat Hatipoğlu'nun 'Miraç'ın Kapısındayız' başlık yazısından öne çıkanlar ve Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında bilgiler...

Bildiğiniz gibi Miraç hadisesi, Hz. Peygamberimiz'in Mekke'deki davet yıllarında gerçekleşti.

Hz. Peygamber'in eşini ve amcasını kaybettiği, işkence ve zulmün iyice arttığı günlerden bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe davet edilmesi ve götürülmesi olayıdır Miraç.

Halkımız "İsra" ve "Miraç" der. Doğrudur bu tanımlama. Zira Miraç iki aşamada gerçekleşti. Birinci aşama Mekke'den Kudüs'e götürülme aşamasıdır ki buna "gece yürüyüşü" anlamında İsra denilir.

İkinci aşama ise olağanüstü olaylarla karşılaşacağı Miraç yükselme aşamasıdır.

Biz bu iki aşamanın da fiziksel ve ruhsal olarak gerçekleştiğine iman ediyoruz. Rüyada olan bir olay değildi. Aksi takdirde olay dikkat çekici olmazdı. Mekkelilerin itirazının da zaten bir anlamı kalmazdı. Mekkeli putperestler, Yüce Allah'ın kudretinin farkında olmadıkları için bu hadiseyi duyduklarında garipsediler, reddettiler, hatta alay ettiler. Ancak Hz. Peygamber, olayı ispat eden delilleri sununca seslerini kestiler.

Miraç'ın olağanüstü bir yolculuk olduğunu ve yücelerden bir davet sonunda gerçekleştiğini anlatan İsra Suresi'nin ilk ayeti şöyleydi:

"Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

DAVET EDEN RABB'İMİZ



- Yol belli: Mekke'den Kudüs'e, oradan da yaratılmışların hiçbirinin gidemediği Sidretül Münteha'ya, yani son sınıra.

- Yolcu belli: Son peygamber, son resul, son nebi Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz.

- Davet eden belli: Yüce Rabbimiz, Allah (c.c.).

- Yol arkadaşı belli: Vahiy meleği Cebrail.

- Ziyaret edilenler: Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Yahya, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun ve Hz. Musa'dır.

- Görülen olağanüstülükler: Büyük melekleri gördü. Cennet ve cehennem gösterildi. Çekilecek azaba dair örnekleri gördü. Müjdeler aldı. En önemli görevlerden olan 5 vakit namaz müjdesini aldı. Hiçbir Müslüman'ın azapta ebedi - sonsuz- kalmayacağı haberini aldı.

MİRAÇ BİR TESELLİYDİ



Miraç hadisesi yalnız bırakılan, horlanan, işkence gören, Mekke'den çıkarılmaya hazırlanan Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize bir teselliydi. Yalnız kalmadığının ve ileride kazanacağı büyük zaferlerin yolda olduğunun ilan edilmesiydi. Belki Mekkelilere de son bir semavi uyarıydı.

Elbette diğer peygamberler içinde de manevi kabuller, mucizeler, ikramlar alanlar vardı. Adı bize bildirilen veya bildirilmeyen peygamberler içinde de Allah'ın yüce ikramını alan isimler mevcuttur. Fakat Miraç, her aşaması bize iletilmiş, benzeri olmayan müthiş bir kabul, ikram ve muc-i zeydi.

Hz. Peygamberimizin en büyük mucizesi elbette Kur'an'dır. Ama bunun dışında da yüzlerce mucizesi vardır ki Miraç bunların en önemlilerindendir.

Sizin miracınız ise zamanında kılınan 5 vakit namazdır.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, yaptığı açıklamada, "İsra" olayı sırasında Hazreti Muhammed'in eşsiz yolculuğunun ilk durağı olan Mescid-i Aksa'da peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in "Miraç" olayında ise göğün her bir tabakasında peygamberlerle görüştüğünü, cennet ve cehennemin de yine bu sırada gösterildiğini aktaran Kılıç, Hazreti Muhammed'in bu kutlu yolculuktan bazı hediyelerle ümmetine döndüğünü söyledi.

Kılıç, İsra ve Miraç mucizesindeki Müslümanlara yönelik derslere değinerek, şunları kaydetti:

"Mekke ve Taif'in ileri gelenlerinin Hazreti Peygamber'e sırt çevirdiği bir zamanda Yüce Allah, İsra ve Miraç mucizesini yaşatmak suretiyle elçisini yalnız bırakmadığını ve onu destekleyeceğini göstermiştir. İşte bu noktada müminlere düşen ilk vazife Amenerrasulü'de bildirildiği üzere 'Allah ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır.' demek ve en zor zamanlarında bile sabrederek ve mücadele azmini kaybetmeyerek Allah'ın kendileriyle beraber olduğuna ve yardımını onlardan esirgemeyeceğine yürekten inanmaktır."

"MESCİD-İ HARAM VE MESCİD-İ AKSA İKİ ÖNEMLİ FİGÜR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

İsra ve Mirac hadisesinde, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa mescitlerinin iki önemli figür olarak ön plana çıktığını vurgulayan Kılıç, "Bu da Müslümanların kıyamet kopana kadar bu iki kutsal mekanın izzet ve onurunu ayakta tutmak için canla başla çalışmaları gerektiğine işaret etmektedir." diye konuştu.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:



1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.



2- Salat ü selâm okumak.



3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

MİRAÇ KANDİLİNİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

"Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

"Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

"Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

1- Oruç Tutmak

2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Dua Etmek

6- Salavat Getirmek

7- Sadaka Vermek

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman..

İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! EY ÇARESİZLER ÇARESİ! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!