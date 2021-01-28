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45 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün cansız bedeni bulundu
Arzu Aygün'ü arama çalışmalarında sevgilisi M.C.'den gelen itiraflar sonrasın cansız bedeni bulundu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Arzu Aygün'ü arama çalışmalarında sevgilisi M.C.'den gelen itiraflar sonrasın cansız bedeni bulundu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.