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45 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün cansız bedeni bulundu

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Giriş: 28.01.2021 11:52
Güncelleme:28.01.2021 12:11
Arzu Aygün'ü arama çalışmalarında sevgilisi M.C.'den gelen itiraflar sonrasın cansız bedeni bulundu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Arzu Aygün'ü arama çalışmalarında sevgilisi M.C.'den gelen itiraflar sonrasın cansız bedeni bulundu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

45 gündür kayıp olan Arzu Aygünün cansız bedeni bulundu 45 GÜNDÜR KAYIP OLAN ARZU AYGÜN'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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