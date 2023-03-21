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42 bin 500 yeni personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu

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Giriş: 21.03.2023 09:26
Güncelleme:21.03.2023 09:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." ifadelerini kullandı.
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