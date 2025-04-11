4 kişi birbirine girdi! Tekme yumruk havada uçuştu! Yer: Bayrampaşa

İstanbul Bayrampaşa'da 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Taraflardan biri yanındaki silahla rastgele ateş açarken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden biri yanında bulunan silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bölgede devriye gezen ekipler, silah sesi üzerine kavgaya müdahale etti. Silahlı tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı.

Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipler taraflara müdahale etti. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.