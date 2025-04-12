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4 katlı bina önünde doğalgaz patlaması! İSKİ mi sebep oldu? A Haber olay yerinde

4 katlı bina önünde doğalgaz patlaması! İSKİ mi sebep oldu? A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 11:37
İstanbul'da 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahale etti. Vatandaşlar patlamaya İSKİ çalışmasının sebep olduğunu belirtti. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu anlattı.
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4 katlı bina önünde doğalgaz patlaması! İSKİ mi sebep oldu? A Haber olay yerinde
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