03 Ocak 2023, Salı
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38 yılda 3 eşini öldürdü! Cani kocayı kızı ele verdi
Manisa'nın Saruhan ilçesinde daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşi Mutlu Menekşe'yi de boğarak öldürmüştü. Necati Akpınar'ın son işlediği cinayetin detayları ortaya çıktı. 38 yılda 3 eşini öldüren Necati Akpınar 19 yılda bir cinayet işledi. Cesedi seyyar bağ direği aracına koyup metruk bir eve götürdü. Necati Akpınar, iki yıl önce, cezaevinden çıktı, işe aldıklarını taciz etti. Tacize uğrayanları korkudan polise gidemedi. Yaşanan vahşeti, katlettiği ikinci eşinden olan kızı itiraf etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.