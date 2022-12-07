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300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 12:10
Samsun ve Konya'da 300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu yapıldı. Peki saadet zinciri vurgunu nasıl yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu
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