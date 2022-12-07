Samsun ve Konya'da 300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu yapıldı. Peki saadet zinciri vurgunu nasıl yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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