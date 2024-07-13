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30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 14:58
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar gördü.
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