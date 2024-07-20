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3 bin yıllık 'Kemah Tuzu'nun yolculuğu

3 bin yıllık 'Kemah Tuzu'nun yolculuğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 17:54
3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği "Kemah Tuzu", uzun bir yolculuk sonrası elde ediliyor. A Haber ekibimiz de o zahmetli üretim sürecini sizler için görüntüledi..
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